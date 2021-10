Le cirque Arlette Gruss et ses bêtes de scène

"70 animaux nous suivent dans notre tournée, explique Joël Rehde, chargé des relations publiques du cirque. Tous ont leur carnet de santé vétérinaire. Nous sommes soumis à de nombreux contrôles par des organismes qui vérifient l'état sanitaire des bêtes et les conditions dans lesquelles elles vivent". Tous ces animaux sauvages ont été élevés en captivité, habitués au contact de l'homme dès leur plus jeune âge, depuis plusieurs générations. Ils sont membres à part entière de la famille Gruss :"Nos animaux nous sont très chers, lorsqu'ils ne sont plus en état de travailler, ils gagnent leur maison de retraite : le parc animalier privé d'Arlette Gruss dans la Sarthe où ils restent constamment en contact avec l'homme pour les soins. Leur compagnie leur est indispensable".

Des nouveaux venus chaque année

Chaque année la ménagerie accueille de nouveaux venus : "Seuls les fauves ne font pas partie intégrante de la ménagerie du cirque ; ils appartiennent à leur dresseur engagé pour la tournée. Cette année nous recevons un nouveau numéro avec 3 tigres et 4 lions". Interrogé sur la façon dont il éduque ses bêtes, Emmanuel Farina, le dresseur de fauve met l'accent sur la patience du dresseur et la gourmandise des bêtes : "Toute action est récompensée par une friandise, l'essentiel est de faire comprendre l'exercice par le jeu mais un bon dresseur doit aussi connaître la psychologie animale et pratiquer comme eux un langage du corps."

Il faut aussi attendre que l'animal fasse le premier pas. Mon lion clair est une bête avec qui je peux tout me permettre : par exemple placer ma tête dans sa gueule, Emmanuel Farina, dresseur de fauves



"Certains demandent plus de temps avant de m'autoriser à entrer en contact physique avec eux". Ce métier est une passion qui exige d'être constamment en contact avec ses fauves. "Je ne peux pas prendre de vacances", reconnait le dompteur. "Mais ce n'est pas un problème quand on aime ses bêtes".

La visite de la ménagerie permet de découvrir les animaux exotiques : chameaux, dromadaires, zebroïdes, yack, lamas, autruches, kangourous ou zébu. Mais aussi d'apprécier l'espace de jeu des félins, de voir les animaux se chauffer avant leur numéros dans le chapiteau prévu à cet effet, de découvrir les 15 équidés de la troupe en repos dans leur boxes ou encore d'approcher les quatre éléphantes du cirque. Celles-ci bénéficient d'une tente chauffée à 25° pour leur confort et de soins très particuliers que leurs prodiguent leurs cornacs : "Chaque jour, il faut badigeonner le contour de leurs yeux et leurs pattes avec de l'huile de paraffine pour leur éviter des gerçures". Ces éléphantes qui se nourrissent de 1 000 kg de foin, sans compter les dizaines de kilos de fruits et de légumes par jour, ne manquent ni d'amour ni de soins !

Pratique. Cirque Arlette Gruss. Représentations du 23 février au 1er mars. quai Jean de Béthencourt à Rouen. Tarifs 14 à 36€. www.rouentourisme.com