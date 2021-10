Les disparus de "Game of thrones" honorés

Difficile de compter tous les macchabées de l'adaptation de la saga de George R.R. Martin. Pour rendre hommage aux morts de la série "Game of thrones", les éditions Pygmalion-Flammarion publient le 25 mars prochain "Game of thrones : in memoriam", un ouvrage qui compile tous les êtres regrettés de Westeros.

On retrouvera Ned, Catelyn Stark ou encore Shae, la nordienne Ygritte, ainsi que tous les personnages emblématiques de la série. Ce recueil comprendra des citations, des portraits mais aussi quelques photographies.

Un ouvrage qui tombe à pic, un mois avant la diffusion sur HBO de la cinquième saison le 12 avril.

Initialement sorti en langue anglaise, l'ouvrage a été écrit par les équipes de rédaction de la série et de HBO.

("Game of thrones: in memoriam", sortie le 25 mars aux éditions Pygmalion-Flammarion)