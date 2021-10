Hollywood (Etats-Unis) (AFP). Oscars 2015 - EN DIRECT

04:56 GMT - Julianne Moore - Julianne Moore remporte l'Oscar de la meilleure actrice pour "Still Alice". 04:52 GMT - Lucky, lucky - "Je suis parfaitement conscient que je suis un homme chanceux, chanceux! Cet Oscar, Ouah!", s'exclame Eddie Redmayne. "Cet Oscar appartient à la famille exceptionnelle des Hawking", du nom de l'astrophysicien de génie interprété par le jeune Britannique. 04:50 GMT - Eddie Redmayne - Eddie Redmayne remporte l'Oscar du meilleur acteur pour "Une merveilleuse histoire du temps". 04:46 GMT - Slip encore - "Les porte-bonheurs, ça marche. Je porte le slip de Michael Keaton. Il est bien serré, merci Michael!", Alejandro Inarritu remercie toute son équipe qui a permis à son "ego" de remporter l'Oscar prestigieux du meilleur réalisateur. 04:42 GMT - Birdman 2/9 - Le Mexicain Alejandro Inarritu remporte l'Oscar du meilleur réalisateur pour sa comédie noire aux accents fantastiques "Birdman". 04:35 GMT - Les 4 Oscars à venir - Trois heures de cérémonie et les quatre principales statuettes sans récipiendaires: meilleur acteur, meilleure actrice, meilleur réalisateur et meilleur film. 04:30 GMT - Birdman, 1/9 - Birdman remporte l'Oscar du meilleur scénario original, l'une des neuf catégories pour lesquelles il était nommé. 04:27 GMT - Un Oscar pour un Français - Alexandre Desplat remporte l'Oscar de la meilleure bande originale, le 4e Oscar pour "The Grand Budapest Hotel". "Merci, merci beaucoup", lance le compositeur qui était également nommé pour "Imitation game". 04:17 GMT - Mélodie du bonheur - Lady Gaga, qui n'a pas peur des contrastes, chante la "Mélodie du bonheur". Et apparaît sur scène, la nounou magicienne Julie Andrews. "Merci ma chérie! Il m'est difficile de croire que 50 ans ont passé depuis la sortie de ce film si joyeux", dit-elle après avoir serré dans ses bras la reine de la scène contemporaine. 04:12 GMT - Black power - "Nous avons écrit cette chanson pour des évenements qui ont eu lieu il y a 50 ans. Mais la lutte pour la justice et la liberté est maintenant. Le droit de vote pour lequel ils se sont battus il y a 50 ans est en danger aujourd'hui dans ce pays. Nous vivons dans un pays où il y a plus de détenus noirs que d'esclaves en 1850. Quand les gens défilent sur notre chanson, nous voulons leur dire: nous sommes avec vous", John Legend dans son discours de réception de l'Oscar de la meilleure chanson. 04:11 GMT - Enfin des larmes - Le discours de John Legend et de Common fait pleurer le parterre de stars. 04:10 GMT - Meilleure chanson - L'Oscar de la meilleure chanson revient à Lonnie Lynn et John Stephens pour "Glory" dans "Selma", consacré à Martin Luther King. 04:05 GMT - La sainte patronne - "C'est la reine de toutes les actrices, la sainte patronne de toutes les actrices". Patricia Arquette en parlant de Meryl Streep, elle ne l'a pourtant pas vue applaudir son petit discours. 03:57 GMT - Snowden, reconnaissant - "J'espère que cette récompense va encourager davantage de gens à voir ce film et seront inspirés par le message qu'il délivre selon lequel les citoyens ordinaires, en travaillant tous ensemble, peuvent changer le monde". Edward Snowden manifeste sa reconnaissance envers la réalisatrice Laura Poitras du documentaire Citizenfour. 03:50 GMT - Citizenfour - Citizenfour remporte l'Oscar du meilleur documentaire, dernière récompense pour les journalistes qui ont travaillé avec Edward Snowden pour révéler les secrets de la pieuvre de la surveillance américaine. 03:49 GMT - Liposuccion - Aux Oscars, tout le monde est gagnant: 20 acteurs, actrices et réalisateurs sans statuette rentreront chez eux avec des sacs cadeaux d'une valeur de 168.000 dollars. Un an de location de voiture, un voyage de luxe en train dans les rocheuses canadiennes, 25.000 dollars de meubles et un bon d'une valeur de 4.000 dollars pour de la liposuccion.. 03:44 GMT - Montage - "Whiplash" remporte l'Oscar du meilleur montage. 03:41 GMT - Michael Moore - "Dieu te bénisse Patricia Arquette: une grande actrice, une citoyenne brillante, vous venez de remporter l'admiration de millions de personnes". @MMFLint. 03:31 GMT - Aux disparus - Meryl Streep, l'actrice aux trois Oscars, rend hommage aux disparus d'Hollywood cette année: "Ils nous ont appris à regarder le monde avec des yeux neufs, ils nous ont fait penser, rire et ému" 03:26 GMT - Et Charlie - La présidente des Oscars Cheryl Boone Isaacs, dans une évidente référence à l'attentat contre Charlie, insiste sur la responsabilité de l'Académie des arts et sciences du cinéma à s'assurer qu'"aucune voix n'est étouffée par des menaces" et la "responsabilité de défendre la liberté d'expression".

