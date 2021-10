Washington (AFP). Menace d'attaques contre des centres commerciaux occidentaux, selon Washington

Le ministre américain de la Sécurité intérieure Jeh Johnson a appelé les consommateurs à la prudence dimanche, après des menaces d'attaques jihadistes dans les centres commerciaux occidentaux, en particulier à Paris, Londres, au Canada et aux Etats-Unis. L'organisation islamiste des shebab, branche d'Al-Qaïda en Somalie, a diffusé une vidéo dans laquelle elle appelle à conduire des attaques similaires à celle du "Mall Westgate" à Nairobi, au Kenya, qui avait fait 67 morts et plus de 175 blessés en septembre 2013. "La guerre a à peine commencé", a déclaré le porte-parole des shebab, dans une vidéo diffusée sur Twitter et publiée par SITE, le centre américain de surveillance des sites islamistes. "Westgate est juste une goutte dans l'océan () les attaques vont continuer", a menacé Ali Mahmoud Ragi. A la fin de la vidéo de 66 minutes, en versions anglaise et arabe, un individu masqué appelle à s'attaquer aux centres commerciaux occidentaux, en mentionnant spécifiquement le gigantesque "Mall of America" du Minnesota (nord) ou encore le Forum des Halles à Paris et la galerie marchande des Quatre Temps à La Défense. "Et si une attaque se produisait au Mall of America au Minnesota? Ou dans le West Edmonton Mall au Canada? Ou à Londres sur Oxford Street? () ou dans n'importe lequel des centaines de magasins juifs Westfield?", a déclaré le militant masqué. Sur l'écran, dans son dos, s'affichaient en outre les noms des centres commerciaux parisiens du Forum des Halles et des Quatre Temps. Mais un responsable de l'administration Obama a indiqué à l'AFP qu'il n'y avait "aucune indication d'une menace spécifique et crédible aux Etats-Unis". Une quarantaine de secondes sur une heure de vidéo sont consacrées à ces menaces, le reste concerne la tuerie et le siège de plusieurs jours au "Mall Westgate" de Nairobi, dont les auteurs de la vidéo font leur présentation à la manière d'un documentaire. SITE estime que la vidéo ressemble à celles publiées précédemment par les shebab. Le ministre américain Jeh Johnson a dit suspecter les organisations jihadistes "d'être en compétition pour attirer l'attention, réunir des fonds et des recrues". "L'Etat islamique (EI) a reçu beaucoup d'attention" récemment, a déclaré le ministre sur CNN, suggérant que l'Aqpa (Al-Qaïda dans la péninsule arabique) ou les shebab cherchaient à regagner du terrain médiatique. "Nous sommes dans une nouvelle phase dans laquelle ces organisations s'appuient de plus en plus sur des acteurs indépendants pour les inspirer, les attirer à leur cause et pour conduire leurs propres attaques". Le ministre américain s'est dit "très préoccupé par la menace potentielle" que représentent ces loups solitaires. "On l'a vu en Europe, on l'a vu au Canada", a-t-il indiqué, en référence aux récents attentats de Paris, Copenhague et Ottawa. Interrogé sur la menace contre le "Mall of America", présenté comme le plus gros du monde avec 40 millions de visiteurs par an, il a déclaré: "Quiconque prévoit d'aller au Mall of America aujourd'hui doit être très prudent". Dans un communiqué, ce centre commercial gigantesque indique "prendre au sérieux toute menace potentielle et y répondre de manière appropriée". Il précise avoir mis en place des mesures de sécurité supplémentaires, "certaines seront remarquées par les visiteurs, d'autres pas". - 'Vigilance publique' - Interrogé par l'AFP, le Conseil de sécurité national (NSC) s'est dit informé de "l'appel des shebab à des attaques du type Westgate contre les centres commerciaux à travers le monde, y compris aux Etats-Unis". "La protection de la sécurité publique et de la sécurité nationale sont notre priorité", a expliqué Ned Price, porte-parole du NSC. Le FBI, le ministère de la Sécurité intérieure et le NSC sont à l'oeuvre avec les autorités de chaque Etat et du secteur privé, y compris les propriétaires et gérants des centres commerciaux, "pour évaluer et empêcher ce type de menaces", selon un communiqué commun. Le ministre Johnson a lui-même évoqué ce renforcement de la sécurité mais a souligné que "la vigilance publique, la conscience publique et la prudence publique sont particulièrement importantes dans des situations comme celles-ci".

