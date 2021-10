Coupe de Basse-Normandie : Ça passe pour l'ASPTT Caen et Hérouville B

Au stade du Hazé, le FC Flers, tombeur plus tôt dans la semaine de l'Avenir de Messei (PH), recevait l'US Alençon. Après les 90 minutes, les deux équipes ne parviennent pas à se départager (1-1) et ce sont les tirs aux buts qui permettent aux joueurs de Mickaël Derouet de passer au tour suivant (3-2).

A la fin du temps réglementaire, même score de parité entre Bayeux et Ducey, malgré un but de Nicolas Engelhard pour le BFC. Aux « pénos », ce sont finalement les Bajocasses qui s'imposent 5-3 dans le remake de la finale de la saison dernière.

Après avoir supris de belle manière la réserve d'Avranches au tour précédent, Agneaux, pensionnaire de DHR, accueillait la réserve du SC Hérouville évoluant au même niveau. Après un nouveau score de parité au bout des 90 minutes (1-1), les Hérouvillais brisent le parcours des Agnelais en s'imposant 4-5 aux tirs aux buts.

Justement à la lutte avec Agneaux dans leur groupe de DHR, Agon-Coutainville, qui a sorti Tourlaville au 5ème tour, a récidivé. Face à La Haye-du-puits (PH) dans un petit choc de la Manche, les locaux se sont largement défaits des visiteurs 5-1. Le FCAG sera donc, avec la réserve d'Hérouville, le petit poucet des quarts de finale.

Vire était attendu ce dimanche. Écrasant la DSR, les Virois avaient une sorte de test à passer en recevant Coutances (DH). Vainqueurs 3-0 grâce à un doublé de Gaudiche et à une réalisation de Belhoudja, les protégés de Cyril Mocques frappent un grand coup et sont de véritables outsiders à la poursuite du trophée, mais confirment surtout que le niveau de la Division d'Honneur est le leur.

De son côté, Deauville, vainqueur de la MOS au tour précédent, rencontrait une fois encore une formation de DSR, le CA Lisieux. En s'imposant 2-1 grâce à un doublé de l'inévitable Dimitri Milon, les Deauvillais valident leur ticket pour les quarts de finale, tout comme la réserve de Saint-Lô, éliminant sur le fil Thaon (DHR).

Enfin, l'ASPTT Caen, en déplacement à Ifs, n'a pas eu la tâche facile. Des buts d'Ozenne et Nouet ont obligés les Postiers à marquer à trois reprises, par Nicolas N'kanda, Romain Gosnet et Romain David. Hervé Savaroc, le technicien ifois, nourrissait des regrets à la fin de la rencontre.

Déjà vainqueurs en 2012, les Caennais réalisent un parcours discret mais font désormais presque figure de favoris pour la victoire finale.

Division d'Honneur (match en retard) : Mondeville 2-0 Courseulles

Tous deux éliminés de la Coupe, Mondevillais et Courseullais s'affrontaient samedi soir au stade Michel Farré, en match en retard de la 13ème journée de DH. Privés de son gardien fétiche Johan Monard, victime de maux de dos récurrents et pour qui la fin de saison semble s'inscrire en pointillés, le RSGC n'a pas su rivaliser. Un doublé de Suzanne aura permis aux joueurs de Laurent Lesgent de s'imposer et de se placer juste au pied du podium, à quatre points du leader de Divais, mais avec un match de plus. Courseulles stagne de son côté au neuvième rang avec trente points.