L'USOM se fait corriger à Nantes-Rezé

Visiblement à côté de leur basket et trop permissives en défense, les Mondevillaises passaient complètement à côté de leur entame de match. Nantes-Rezé en profitait pour dérouler tranquillement son jeu. A la mi-temps, la messe était déjà dite (45-24). Beaucoup plus appliquées au retour des vestiaires, les protégées de Romain L'Hermitte durcissaient le ton. L'USOM faisait enfin jeu égal avec son adversaire et réussissait même à revenir un peu au score. Malheureusement, l'écart concédé en première période était trop important.

"En première mi-temps, on ne défend pas et on ne se met pas dans le dur, on les laisse pratiquement jouer en marchant, analyse le coach. Il y a forcément beaucoup de frustration sur un match comme celui-là car en deuxième période on y arrive. Le problème c'est qu'on défend en réaction et ça ne suffit pas toujours, surtout quand on a 20 points de retard..."

Romain L'Hermitte attend logiquement une réaction de sa troupe pour la réception de Montpellier samedi 28 février à la halle Bérégovoy.