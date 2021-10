Paris (AFP). Ligue 1: le PSG prend les commandes

Le PSG a pris provisoirement la tête de la L1, en attendant les matches de Lyon et Marseille dimanche, grâce à son succès samedi au Parc des Princes contre Toulouse (3-1), marqué notamment par le doublé du jeune Adrien Rabiot, 19 ans. . Blanc: "c'est peut-être un signe" Le PSG a désormais un point d'avance sur Lyon et trois sur Marseille. L'OL, qui retrouve enfin sa gâchette Lacazette (meilleur buteur de L1 avec 21 réalisations) recevra Nantes, dans le ventre mou, dimanche (17h00). La mission s'annonce plus délicate pour l'OM, qui reste sur deux nuls et se rendra sur la pelouse de Saint-Étienne (21h00), un prétendant à l'Europe. En attendant ces rencontres, l'équipe d'Ibrahimovic réalise la bonne opération, en prenant des points précieux, en mettant la pression sur les "olympiques" lyonnais et marseillais et en évitant le piège de la décompression après un match de Ligue des champions intense (1-1 contre Chelsea mardi). "C'est peut-être un signe, s'est félicité le coach parisien Laurent Blanc. Certes, cette première place est provisoire, mais c'est peut-être une prise de conscience collective qu'il n'y a plus de points à perdre". Le PSG avait tellement manqué récemment d'occasions de prendre la tête, même pour quelques heures, qu'on aurait pu croire que le club des Qataris vivait une première samedi. Mais c'est déjà arrivé cette saison, le samedi 6 décembre (17e journée), quand les Parisiens avaient battu Nantes 2 à 1 et pris provisoirement la tête. Le dimanche suivant, Marseille terrassait Metz 3 à 1 et reprenait une première place qu'il gardait jusqu'à la trêve et le titre honorifique de champion d'automne. L'autre bonne nouvelle de la journée pour les Parisiens est venue du championnat anglais: Chelsea a concédé le nul contre le mal classé Burnley (1-1). Stamford Bridge n'est donc pas une citadelle imprenable. . Lens prend l'eau et ses supporters dérapent Dans le bas du classement, Lens vit décidément une sale saison. Son match a Caen a été interrompu samedi à cinq minutes de son terme quand des supporters lensois ont provoqué des incidents, alors que leur équipe perdait 4 à 1. Le match a repris après un quart d'heure d'interruption et le score en est resté là. Lens, 19e et dont la pérennité financière est dans le flou pour la saison prochaine, risque maintenant des problèmes disciplinaires Un autre relégable, Evian (18e), n'est pas plus avancé, mais pour une autre raison: son match contre Lorient prévu samedi après-midi a été reporté à une date ultérieure pour cause de terrain enneigé. Rennes, qui a concédé le nul contre Bordeaux (1-1), n'a toujours pas gagné un seul match de L1 en 2015. A Bastia, l'effet Ghislain Printant continue à jouer à plein. Les Corses ont battu Lille samedi 2 à 1 et sont toujours invaincus en L1 en 2015. Sans oublier la finale de la Coupe de la Ligue qui les attend le 11 avril face au PSG. Outre les matches de Lyon et Marseille dimanche, il y aura aussi un Reims-Metz crucial pour le club lorrain, lanterne rouge, et Guingamp- Montpellier, qui doit permettre aux Bretons de préparer leur voyage à Kiev jeudi en 16e de finale retour de l'Europa League. Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Nice - Monaco 0 - 1 samedi

