Mine d'or TV

Malika Ménard passe à la télévision! Non pas en tant qu'invitée mais pour y travailler cette fois. L'ancienne Miss France voulait devenir journaliste, ce sera peut-être pour plus tard car la voilà devenue animatrice. Ce sera sur France 3 Paris Ile de France. Les franciliens pourront la voir chaque dimanche à 10h50 dans Paris tout compris, en remplacement de Virginie de Clausade, partie en congé maternité.

La 2ème saison de Top chef va démarrer à la fin du mois sur M6! Des cuisiniers professionnels à fort potentiel s'affronteront pendant plusieurs semaines pour devenir le top chef 2011. A la clé, 100 000¤ pour permettre d'ouvrir son propre restaurant. Le jury reste inchangé par rapport à l'année dernière, nous retrouverons toujours les chefs Ghislaine Arabian, Thierry Marx, Christian Constant, et Jean-François Piège. Cyril Lignac supervisera certaines épreuves. Début du concours lundi 31 janvier à 20h45.



Une nouvelle série arrive le mois prochain sur M6. Ca s'appelle « The Good Wife », l'histoire d'une femme interprété par Julianna Margulies connue pour son rôle de l'infirmière Carol Hathaway dans Urgences.

Elle joue ici l'épouse modèle d'un homme politique qui se fait emprisonner suite à un scandale sexuel et une affaire de corruption.

Elle reprend alors sa vie en main en reprenant sa carrière d'avocate et compte bien enfin réussir sa vie. Ce sera à partir du jeudi 3 février à 20h45 avec 3 épisodes.



Enfin on termine avec un extrait de l'édition spéciale sur canal+. On apprend que la lutte anti-tabac est bien plus vieille qu'on ne le pensait et qu'elle est vraiment gentille de nos jours. Écoutez ce qu'on faisait aux fumeurs il y a 400 ans, dans le player en bas de l'article