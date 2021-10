Paris (AFP). Au Salon de l'agriculture, Hollande met en garde contre le FN et admoneste la majorité

Entre deux dégustations, François Hollande a profité samedi d'une visite marathon sous haute sécurité au Salon de l'agriculture pour mettre en garde contre la tentation d'un vote FN aux départementales et appeler la majorité gouvernementale à la "responsabilité". La traditionnelle visite inaugurale a commencé au petit matin par la vache star de ce 52e salon -Filouse, une Rouge Flamande de 4 ans- pour ne s'achever qu'à 15H00, huit heures plus tard. Entouré d'une nuée de journalistes et protégé par un cordon de gardes du corps, la sécurité a été renforcée cette année, avec un plan Vigipirate à son paroxysme. Néanmoins la visite s'est déroulée dans un climat bon enfant, après une légère tension lorsque Laurent Pinatel, porte-parole de la Confédération paysanne, syndicat agricole minoritaire, s'est fait exclure violemment et par erreur de la délégation. Dans un monde agricole en crise, avec des revenus en berne, des marchés en baisse et l'embargo russe sur les produits alimentaires, le salon a pris des allures de cahier de doléances. "Il y a urgence dans la simplification" des normes et l'application de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), a expliqué à l'AFP Guy Vasseur, président des Chambres d'agriculture. "Nous devons - l?État, l'Europe - être auprès des agriculteurs" et "faire en sorte qu'ils puissent être facilités dans leur acte de production", a assuré le président de la République. Le gouvernement avait d'ailleurs pris soin, plus tôt dans la semaine, de faire des annonces, notamment en faveur de l'extension des élevages de volailles (et donc de l'élevage industriel). Une façon de s'assurer d'un bon accueil des tenants de l'agriculture productiviste, dont la puissante FNSEA. - Avertissement à la majorité - En bon Corrézien, amateur de viande, François Hollande s'est plié à l'exercice de dégustation gargantuesque. A un moment, on lui tend un verre de château Brégançon qu'il apprécie à sa manière: "Ça me rappelle mes vacances. Maintenant je l'ai mis a la disposition des Français" (le fort de Brégançon, ndlr). Mais après le recours au 49.3 pour le vote de la loi Macron et à un mois des élections départementales, la séquence était aussi politique. François Hollande a ainsi lancé un appel à la "responsabilité" et à la "lucidité" de la majorité, mettant en garde contre un risque de "défiance" "si les parlementaires ne font pas ce que veut le pays". Sur le projet de loi Macron, "on n'allait pas encore passer trois mois ou quatre mois avant qu'il ne commence à produire ses effets. Je crois que ce message-là, il faut que certains l'entendent, qu'ils soient dans la majorité ou qu'ils soient dans l'opposition", a-t-il affirmé, notamment à l'adresse des frondeurs du PS. Très chaleureusement accueilli par les badauds lors d'un de ses rares bains de foule de l'année, François Hollande n'a pas caché son inquiétude sur de la montée du Front National dans les campagnes. "Je m'inquiète a chaque fois que je vois le populisme en Europe progresser, l?extrémisme et la contestation de ce qui est le fondement même de la République. Aux candidats de faire valoir que les seuls qui ont a défendre la République sont ceux qui apportent des solutions, pas ceux qui apportent des problèmes", a fait valoir le président socialiste. En pensant aux départementales des 22 et 29 mars, il a évoqué "ceux qui sont dans les espaces ruraux, qui se sentent parfois abandonnés, oubliés, relégués", a-t-il souhaité. Le président de la FNSEA Xavier Beulin a confirmé à l'AFP qu'effectivement "il y a des expressions vis-à-vis d'une Europe parfois trop techno, trop tâtillonne". "Peut-être que la réponse politique n'est pas à la hauteur", selon lui. Reste que le FN aborde les départementales avec une présence record (93% des cantons) et en tête des sondages (29% selon l'Ifop, vendredi). Et comme le rappelle le sociologue François Purseigle, les agriculteurs ne représentent que 3% des votes mais, par leur ancrage territorial, ils influencent 10% des électeurs. Ce salon sera donc à nouveau un long défilé politique, avec Manuel Valls lundi, Sarkozy mercredi, et Marine Le Pen jeudi.

