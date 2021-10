Nice (AFP). Ligue 1: Monaco rafle la mise du derby grâce à Bernardo Silva

Monaco, réduit à dix durant toute la seconde période, a forcé la décision dans les dernières minutes grâce au Portugais Bernardo Silva pour s'offrir le derby qui l'opposait à Nice (1-0), vendredi en ouverture de la 26e journée. Les Monégasques, qui ont une fois fait preuve de réalisme sur un énorme cadeau de Kevin Gomis exploité par Ferreira Carrasco et transformé par Bernardo Silva (85e), se replacent provisoirement à la quatrième place du classement. De quoi faire le plein de confiance après une défaite contre Guignamp (1-0) lors de la 24e journée et surtout avant un déplacement à Londres pour défier Arsenal mercredi en Ligue des Champions. Les Monégasques devront toutefois vraisemblablement faire sans leur défenseur latéral gauche Layvin Kurzawa, qui a dû quitter la pelouse de l'Allianz Riviera à la 35e minute sur blessure à la cuisse gauche. Victime d'une béquille à la cuisse gauche dans un choc avec Lloyd Palun (17e), l'international de l'ASM, strappé, a tenté de poursuivre, avant de laisser sa place peu après la demi-heure au jeune Almamy Touré, 19 ans (35e). Jérémy Toulalan est descendu d'un cran en défense centrale tandis que Aymen Abdennour a glissé à gauche, avant d'être exclu (45e+3) pour une semelle sur le genou droit du Niçois Romain Genevois. Le défenseur tunisien de l'ASM avait auparavant initié la seule véritable occasion de la première période, trouvant dans l'axe Berbatov qui voyait Mouez Hassen capter sur sa ligne de but sa volée du droit (41e). Beaucoup moins sereins derrière que lors de leurs trois derniers matches de championnat sans prendre de but, les Aiglons ont tenu tant bien que mal face à des Monégasques un peu plus entreprenants. Ils ont aussi été aidés par des fautes techniques adverses, comme sur l'ouverture de Moutinho gâchée par le jeune Touré (48e) ou la frappe enlevée de Matheus Carvalho (67e) titularisé pour la première fois en L1. Un autre Brésilien, le Niçois Carlos Eduardo, avait trouvé la transversale de Subasic sur sa reprise de la tête d'un corner d'Eysseric (65e), alors qu'une tête de Gomis avait été repoussée sur la ligne par un défenseur adverse. Mais comme souvent cette saison, Monaco a décroché la timbale à la sujite d'une grossière toile de K. Gomis, qui seul, a dégagé dans l'axe. Le ballon est parvenu à Bernardo Silva, qui a poussé le ballon au fond de l'intérieur du gauche (85e) et a clôturé la série de six matches sans défaite d'une formation niçoise qui reste 9e, sous la menace de Nantes. Résultats de la 26e journée de la Ligue 1 de football: Vendredi Nice - Monaco 0 - 1 Samedi (17h00) Paris SG - Toulouse (20h00) Rennes - Bordeaux Bastia - Lille Caen - Lens Evian/Thonon - Lorient Dimanche (14h00) Guingamp - Montpellier (17h00) Reims - Metz

