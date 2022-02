L'Arsène Lupin du Bessin

En fin d'année dernière, les enquêteurs de la compagnie de gendarmerie de Bayeux ont réussi à mettre fin au parcours d'un cambrioleur plutôt inspiré. Entre mars 2009 et septembre 2010, le malfaiteur a cambriolé une cinquantaine de résidences secondaires dans le Bessin et le Pays d'Auge, de Vierville-sur-Mer à la Côte Fleurie. Les gendarmes du Bessin et du Pays d'Auge se sont mobilisés, mais surveillance de nuit et patrouilles en uniforme ou en civil n'y ont rien fait. Le malfaiteur à cette époque commence à gagner un surnom : “Arsène Lupin”.



Un site pour les victimes

Début septembre, c'est presque par hasard que le voleur est interpellé. “C'est un gendarme en repos qui l'a repéré. Alors qu'il se promenait dans une foire aux greniers parisienne, il a été surpris de retrouver de nombreux objets répertoriés comme volés” , indique le capitaine Nicolas le Guyader, commandant de la compagnie de Bayeux. Un site Internet a été créé pour permettre aux victimes présumées d'identifier les objets volés. Tél. 02 31 51 12 20.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire