Benghazi (Libye) (AFP). Libye: l'EI mène de nouveaux attentats meurtriers

Le groupe Etat islamique a revendiqué vendredi de nouveaux attentats suicide meurtriers dans l'est de la Libye, témoignant de la progression des jihadistes dans ce pays au moment où la communauté internationale examine les moyens de lui apporter une aide. Profitant du chaos dans lequel est plongé le pays depuis la chute du régime de Mouammar Khadafi, l'EI a trouvé en Libye un terrain propice: depuis quelques semaines, il y a multiplié les exactions, dont la décapitation de 21 chrétiens et une attaque meurtrière contre un hôtel de la capitale libyenne. Dans sa dernière attaque, vendredi, au moins 31 personnes ont été tuées, dont cinq travailleurs égyptiens, et 40 blessées à Al-Qoba, à quelque dizaines de kilomètres du bastion libyen des jihadistes, Derna, selon un responsable local de sécurité et des secouristes. Deux explosions ont visé un commissariat de police et les environs du domicile du président du Parlement reconnu par la communauté internationale, Aguila Salah Issa, selon des témoins, et la troisième une station service bondée. - Représailles - La branche libyenne de l'EI a rapidement revendiqué l'attaque dans un communiqué publié sur Twitter, mais n'a fait état que de deux attentats, menés par deux kamikazes dont elle a publié des photos. Dans son bref communiqué, le groupe affirme que les kamikazes ont "tué et blessé des dizaines" de personnes pour "venger le sang de nos musulmans à Derna", visé cette semaine par des raids aériens libyens et égyptiens. Le Caire a mené ces frappes pour se venger de la décapitation des 21 chrétiens dont l'immense majorité étaient égyptiens. L'Egypte a orchestré ces représailles en coordination avec les forces du général controversé Khalifa Haftar, à la tête d'une coalition soutenue par le Parlement et le gouvernement reconnus par la communauté internationale, qui siègent dans l'est du pays. Un autre gouvernement et un autre Parlement, dominés par la coalition de milices --dont certaines islamistes-- Fajr Libya leur disputent le pouvoir. Dans son communiqué, l'EI affirme avoir visé une "cellule des opérations" du général Haftar, dont les forces contrôlent Al-Qoba, et qui a lancé en mai 2014 une offensive contre les "groupes terroristes" dans l'est du pays. Depuis, des combats opposent ses forces aux groupes islamistes et jihadistes qui sévissent dans cette région orientale. - Progression de l'EI - Depuis la chute en octobre 2011 du régime de Mouammar Kadhafi après huit mois de révolte populaire, les attentats se sont multipliés en Libye, mais n'avaient que rarement été revendiqués. Ces attaques visaient notamment des sites militaires ou de la police, mais rarement la population civile comme c'est le cas à Al-Qoba, où la plupart des victimes se trouvaient dans une station-service, faisant la queue pour se ravitailler en essence, en raison d'une pénurie de carburant dans la ville. Alors que la situation était déjà très confuse dans ce pays riche en pétrole, morcelé et dont des zones entières sont sous la coupe de milices, elle devient de plus en plus inquiétante avec la progression de l'EI, qui préoccupe l'ensemble de la communauté internationale. L'Italie, distante d'à peine quelques centaines de kilomètres, a ainsi affirmé craindre que des jihadistes ne se cachent parmi les milliers de migrants clandestins qui affluent sur ses côtes.

