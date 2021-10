Tripoli (AFP). Libye: l'EI revendique les attentats suicide dans l'Est

La branche libyenne de l'Etat islamique (EI) a revendiqué les attentats perpétrés vendredi à Al-Qoba, dans l'est libyen, qui ont fait au moins 31 morts et 40 blessés, précisant que les attaques avaient été menées par deux kamikazes. Dans un bref communiqué signé par la filiale de la Cyrénaïque (région orientale de la Libye) de l'EI, le groupe dit avoir voulu "venger le sang de nos musulmans à Derna", place forte des islamistes radicaux visée cette semaine par des raids aériens libyens et égyptiens.

