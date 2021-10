Notre table caennaise : la véranda, une valeur sure

C'est dit ! Et au vu des propositions du jour, il est souvent difficile de ne pas se laisser séduire par la formule entrée-plat-dessert à 19 €, d'autant que le patronne connaît ses plats sur le bout des doigts.

Le plaisir de manger

J'ai alors pu me délecter d'un excellent gaspacho vert, très frais et relevé avec sa dose de poivrons. Le velouté ch'tis, chèvre et miel, semble avoir également remporté un franc succès ce jour là. La suite était tout aussi appétissante. Le lieu noir était parfaitement cuit et m'a longtemps fait hésiter avec le cuissot de canard ou la tourte des bois, appréciable en ces temps de grand froid.

Côté dessert, la traditionnelle mousse au chocolat de la maison était toujours au rendez-vous, à côté d'une assiette d'ananas. J'ai opté pour un plus original éclair avec sa mousse aux snickers.

Un mot aussi sur le lieu, avec sa déco rétro qui n'a pas changé et surtout cette très agréable lumière traversante. Vivement que les beaux jours arrivent pour profiter de la terrasse, de cette rue bien paisible à proximité immédiate du centre-ville.

Pratique. 30, rue du Général Giraud. 14 000 Caen. Tél. 02 31 23 83 89