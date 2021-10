Benghazi (Libye) (AFP). Au moins 25 morts dans un triple attentat dans l'est de la Libye

Au moins 25 personnes ont été tuées et 30 autres blessées vendredi dans un triple attentat dans la ville d'Al-Qoba, dans l'est libyen, selon des secouristes et des sources de sécurité. Un responsable de sécurité a indiqué que "25 personnes ont été tuées et 30 autres blessées", dans les explosions de trois voitures au commissariat de police de la ville, à une station-service et près de la maison du président du Parlement libyen, Aguila Salah Issa. Ce bilan a été confirmé par des secouristes sur place. La ville d'Al-Qoba est située à une trentaine de km de Derna, fief des jihadistes en Libye. Elle est contrôlée par les forces loyales au général controversé Khalifa Haftar et au Parlement reconnu par la communauté internationale. Le responsable de sécurité n'a pas été en mesure de préciser dans l'immédiat s'il s'agissait d'attentats suicide ou de voitures piégées. Des secouristes ont précisé que la plupart des victimes se trouvaient à la station-service, où des dizaines de véhicules faisaient la queue pour se ravitailler en essence, en raison d'une pénurie de carburant dans la ville. Ils ont ajouté que le président du Parlement, basé à Tobrouk, plus à l'est, n'était pas dans sa maison au moment de l'attaque. La ville d'Al-Qoba est contrôlée par les forces loyales au général controversée Khalifa Haftar et au Parlement reconnu par la communauté internationale. Cet attentat intervient quelques jours après des raids aériens menés par l'Egypte contre des positions du groupe de l'Etat islamique (EI) à Derna, en représailles à l'annonce de la décapitation de 21 chrétiens coptes, en majorité égyptiens, par le groupe jihadiste. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute en 2011 de Mouammar Kadhafi, les autorités ne parvenant pas à contrôler les dizaines de milices formées d'ex-insurgés qui font la loi face à une armée et une police régulières divisées et affaiblies.

