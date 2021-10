10 ème Salon des étalons de sport : des chevaux taillés pour le saut d'obstacle.

Tout est calme au Haras de Semilly. En apparence seulement. L'un des plus important haras de Normandie se prépare au 10ème Salon des étalons de Sport, avec 10 étalons. 141 chevaux seront présents sur toute la manifestation, tous participants confondus. Anne Sophie Levallois apporte quelques précisions.

explication salon étalons Impossible de lire le son.

Tendance Ouest est partenaire du 10ème Salon de l'étalon de Sport. Il a lieu le 21 et 22 février au Pôle Hippique de St Lô. C'est le plus important de France dans sa catégorie. Plus de 5000 visiteurs étaient présent l'an passé. Il y a une spécificité supplémentaire cette année.

clientèle internationale Impossible de lire le son.

Quand au Haras de Couvains, le « Haras de Semilly » travaille avec le monde entier...