Sortir dans l'Orne : lundi 23 février

Ce samedi participez à la soirée clubbing à la Luciole d'Alençon...avec The Avener, Joris Delacroix, Synapson et l'électro Warm Up ! Pour la première fois, Electro Léo s’associe à La Luciole en programmant l’ouverture de soirée à un jeune artiste normand. Tarif : 21€ et les infos sur laluciole.org.

Demain à partir de 13h30 participez à une randonnée pédestre. Il s'agit d'un parcours d’environ 8 km au départ du parking Bellemare de Mamers, sur la voie verte depuis le circuit n°1. C'est une activité ouverte aux personnes de plus de 50 ans.

Enfin bloquez votre dimanche et participez à la grande compétition de golf à Bellême. Il s'agit d'un 9 trous "inédits" ou la formule de jeu est un strok - play brut & net. C'est 5 euros pour les abonnés sinon c'est 10 euros.