Deuxième partie de saison : le Cargö maintient le cap

Janvier mettra surtout à contribution collectifs et associations pour plusieurs soirées spéciales lorgnant du côté de la soul, de la techno, du rock puis du reggae. Février sera lui riche en rendez-vous de têtes d'affiche pour toutes générations, parmi lesquelles les chanteurs Charlélie Couture et Tété ou le duo franco-finlandais The Dø. Mars verra le retour des beaux jours, des scènes découvertes de festivals, comme de la verve de Cali ou la poésie champêtre de Thomas Fersen.



Janvier



Vendredi 14 : “Le week-end commence ici” : The Soulful Deviants + Les Terribles + DJ's (soul) à 19h30. 5€

Samedi 15 : “Hardcore Slavery Tour” : Chris Liberator + Micropoint + Radium + Maissouille (techno) à 22h. 9,70 à 18€

Jeudi 20 : Yaël Naim & David Donatien (world) à 20h30. 23 à 29€

Vendredi 21 : Klaxons (electro-pop) à 20h30. 17 à 21,5€

Samedi 22 : “Dar-K Party Sound System” (nombreux groupes reggae) à 20h30. 5€

Jeudi 27 : Carte blanche à Ass Com : Noïd + Kilo + Last Barons (rock) à 20h30. Gratuit

Samedi 29 : TR/PR : Très Kollektive (nombreux sets techno) à 22h30. 0 à 4€



Février



Mardi 1er : Charlélie Couture (chanson) à 20h30. 22 à 28€

Jeudi 3 : Dub Incorporation (reggae) à 20h30. 23,10 à 26€

Vendredi 4 : Tété (chanson) à 20h30. 21 à 27€

Mercredi 9 : “Wild thing” : Zombie Zombie + Blalala + Sheik Anorak + Swinging Skeletor à 20h30. Gratuit

Samedi 12 : Madjo (chanson) à 20h30. 19 à 22€

Mercredi 16 : Les Têtes raides (chanson) à 20h30. 21 à 28€

Mercredi 23 : The Dø (folk pop) à 20h30. 21 à 27€

Jeudi 24 : Timber Timbre + C.W. Stoneking (blues) dans la cadre du festival Les Nuits de L'alligator à 20h30. 14 à 18€

Vendredi 25 : Anathema + Petter Carlsen + Cloverseeds (metal) à 20h30. 20 à 25€.

Samedi 26 : Alan Vega (rock punk electro) + Cercueil à 20h30. 20 à 25€



Mars



Mercredi 16 : Cali (chanson) à 20h30. 25 à 32€

Jeudi 17 : “Les Jeunes charrues en concert” (tremplin du festival les Vieilles Charrues) à 20h30. Gratuit

Samedi 19 : B[I]G Room LTD #3 (dubstep drum n' bass) à 22h. 10 à 15€

Samedi 26 : Nour (danse hip-hop) dans le cadre du festival Spring 2011 à 20h30. Tarifs à préciser.

Mardi 29 : Thomas Fersen (chanson) à 20h30. 23 à 29€

Jeudi 31 : “Fiesta de la Rumba” : Si Senior + Marta Lehens & Raul Hernandez à 20h30. Gratuit



Avril



Samedi 2 : Raggasonic (reggae) à 20h30. 23 à 29€

Vendredi 22 : Les Fatals Picards (chanson) à 20h30. 20 à 25€



Pratique : Salle de Musiques actuelles Le Cargö, 9 cours Caffarelli à Caen. Tél. 02 31 86 79 31 et www.lecargo.fr



Légende photo : Groupe trans-générationnel par excellence, les Têtes raides présentent leur nouvel album au Cargö mercredi 16 février.





