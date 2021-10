Christophe Marchais, nouveau directeur de l'office de tourisme de Caen

L'ancien directeur de l'office de tourisme de La Rochelle de 2005 à 2014, Christophe Marchais, est arrivé au bout du chemin. En quelque sorte. Pas pour contempler le paysage, mais bien pour relever un nouveau défi. "C'est pour moi amusant de me retrouver là parce qu'il y a quelques années, j'ai travaillé avec le Conseil général de Charente-Maritime sur le projet de vélo-route entre La Rochelle et Caen, la V43 aujourd'hui quasi-achevée, et me voici donc à l'arrivée de cette voie verte."

Ces derniers mois, Christophe Marchais, 50 ans, travaillait à Marseille dans la médiation culturelle pour la société VoxinzeBox. Un rebond suite à l'affaire qui a agité l'actualité rochelaise toute l'année dernière, quand est apparu au grand jour un trou de 680 000 euros dans les caisses de l'office de tourisme de la ville. "Je faisais partie des victimes comme l'ensemble de la chaîne de validation, estime-t-il. Nous avons été trahis par l'un des membres de notre équipe et ça a forcément sali le très bon travail que nous avons effectué pendant toutes ces années." Le fautif a été condamné début décembre à trois ans de prison avec sursis pour abus de confiance et escroqueries.



La page est donc tournée. "Ce qui me plaît à Caen, c'est le patrimoine, extraordinaire et souvent méconnu dans le reste de la France, beaucoup de personnes ne pensant qu'au Mémorial. Or quand on arrive ici, Caen c'est à la fois les abbayes, le château et tout un ensemble d'atouts comme un hippodrome et un bassin de plaisance en centre-ville ou encore une structure vélo bien développée."