Du grand cirque et du ballet cubain au Zénith de Caen

Samedi 15 janvier d'abord, vous avez rendez-vous avec le cirque Phénix qui tente un pari osé : vous présenter lors de cette soirée les 'plus beaux numéros de cirque du monde”. Deux heures durant, le spectacle vous emmène aux quatre coins de la planète avec des contorsionnistes chinoises, un jongleur français, et autre fildeferiste américain ou artistes éthiopiens et colombiens...

Et puis jeudi 20 janvier, on continue le tour du monde direction Cuba et le spectacle “Havana Tropical” du Grand ballet de Cuba. Il sera difficile de résister aux rythmes enchanteurs de la musique cubaine et aux danses folkloriques des cubaines légèrement dénudées. Une soirée festive en perspective.



Pratique : Cirque Phénix, samedi 15 janvier à 20h30 (33 à 45€, 30€ moins de 12 ans). Ballet de Cuba, jeudi 20 janvier à 20h30 (35€). www.zenith-caen.fr



