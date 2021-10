Amélie Affagard, retour aux sources

Nourrie de ces expériences dans lesquelles elle s'essaye à toutes sortes d'audaces, elle prend son envol en 2011 pour un projet plus perso.

Tout mettre en musique

Son premier CD, qui sera en vente le 20 février prochain au concert, témoigne d'un goût constant pour la diversité et de son désir de sortir des clous. De la musique tsigane au bal musette, Tout mettre en musique est un album résolument entraînant où ses cris de colère font sourire et émeuvent. Tirant le meilleur de ses humeurs, elle s'offre le plaisir d'un strip-tease musical, nuancé et sans fausse pudeur.

Pratique. Vendredi 20 février à 20h. L'avant-scène à Grand-Couronne. Tarifs 7 à 10€. Tél. 02 32 11 53 55