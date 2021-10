L'abri de fortune est devenu un havre de paix

Bernard Lemonnier en a de la chance. Le seul à posseder un baraquement américain d'après-guerre à Thorigni-sur-Vire. Cerise sur le gâteau, il est très bien isolé. Ni humidité, ni bruit. Tout cela ne serait jamais arrivé si la maison de ses parents n'avait pas été quasi détruite pendant la guerre. Relogés dans ces abris provisoires en bois, la baraque restera leur maison. Au décès de ses parents, Bernard Lemonnier et son épouse reviennent y habiter.

D'un logement de fortune de 10 mètres sur 4, son père en fait une petite maison. Il rachète un jardin, puis quelques modules que l'on nommait des "caves". A l'intérieur, on ne sent pas une once d'humidité. Avant l'heure, la baraque est en bois comme les maisons écologiques d'aujourd'hui. Après une rénovation de l'extérieur, le baraquement n'en a plus que le nom. Bernard Lemonnier se souvient...