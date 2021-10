Sortir dans l'Orne : vendredi 20 févier

Au Carré du Perche assistez au nouveau spectacle de Roland Magdane. Un spectacle pour rire jusqu'à perdre le souffle en oubliant tout ce qui nous entoure ! Une lettre absurde en début de spectacle ...Et une lettre pour finir et au milieu, un délire et une cascade de rires de 90 minutes à travers la vie de Roland Magdane !

C'est ce soir à partir de 20h30.

Profitez de vos derniers jours de vacances pour visiter le plus prestigieux des Haras Nationaux : vous partez à la découverte du fonctionnement d’un Haras National, de ses étalons et de ses voitures hippomobiles logés dans des bâtiments construits au XVIIIème siècle en suivant une visite guidée et en découvrant le parcours-découverte de l’écurie n°1.

C'est ouvert tout les jours jusqu'au 8 mars de 10h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00.

Le festival ART SONIC à Briouze fête les 24 et 25 juillet prochain son 20 ème anniversaire. Les organisateurs ont dévoilé en début de semaine le 1er nom de cette édition anniversaire. Réservez vitre pass 2 jours en cliquant içi.