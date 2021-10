Sortir dans le Calvados : vendredi 20 février

Au Bing Band Café à Hérouville-Saint-Clair c'est la 10è édition des nuits de l’Alligator pour voyager au fin fond des Amériques : du rock’n’roll, de la soul, du folk, des musiques nées dans la sueur du blues. Les wagons fous de la grande caravane des Nuits de l’Alligator sillonneront la France pour mettre le feu à la scène. Une soirée qui promet d’être mémorable à base de rock’n’roll, rockabilly, rhythm’n’blues, rock et blues-rock psychédélique.

Assistez également au concert du groupe caennais Bendjovi pour une soirée rock Tribute to Bon Jovi à l'Orient Express. Comptez 3 euros l'entrée dont 2 euros à déduire sur une consommation.

C'est le Rendez-Vous du Modélisme à Villers sur mer : La 5èmeédition se tient tout le week-end au Villare - Espace Associatif et Culturel de Villers sur mer. Un rendez vous de qualité avec de nombreuses activités, des ateliers et des démonstrations pour toute la famille. Pour plus de renseignements rendez-vous sur www.villare.villers.fr