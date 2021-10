Athènes (AFP). Athènes espère toujours un compromis malgré l'intransigeance de Berlin

Le gouvernement de gauche radicale d'Alexis Tsipras doit présenter jeudi sa proposition d'extension du plan d'aide financière internationale au pays alors que Berlin juge indispensable qu'une telle prolongation soit conditionnée à la poursuite des réformes. Sous pression, face à l'ultimatum de la zone euro donnant à Athènes jusqu'à vendredi pour demander la poursuite du programme d'aide qui s'achève le 28 février, le gouvernement grec doit envoyer jeudi une lettre au chef de la zone euro, Jeroen Dijsselbloem, pour demander le prolongement de six mois du "financement" de l'Europe. Mais cette requête ne devrait pas inclure le dernier paquet de mesures du "memorandum" en cours d'achèvement qu'Athènes refuse de mettre en oeuvre, comme une hausse de la TVA ou un assouplissement du droit du travail. Or Berlin a aussitôt rappelé qu'une extension de l'aide à la Grèce était "indissociable" de la réalisation des réformes prévues dans l'accord signé en 2010 et renouvelé en 2012. "Il n'est pas acceptable et il ne sera pas accepté qu'on se lance dans une extension sans mise en oeuvre des réformes convenues, les deux choses sont indissociables", a déclaré Martin Jäger, porte-parole du ministre des Finances Wolfgang Schäuble. Le commissaire européen aux Affaires économiques Pierre Moscovici s'est montré moins tranchant: "Il est très important que nous fassions tous les efforts nécessaires pour éviter une rupture qui serait absurde et dommageable pour les uns et les autres", a-t-il déclaré à la radio belge RTL en soulignant qu'il y a des marges de manoeuvre" dans les négociations. Les Etats-Unis ont mis en garde contre les "temps difficiles" qui attendent la Grèce si un accord n'est pas trouvé avec l'Union européenne sur le financement du pays, sous tutelle internationale depuis 2010. "La poursuite de cette stratégie de la corde raide", écrit Fitch dans une note publiée mercredi, amène "une incertitude qui amplifie le tort économique causé par une confiance en baisse". A Athènes, le Premier ministre Alexis Tsipras a reconnu, lors d'une rencontre avec le président de la République sortant Carolos Papoulias que les tractations avec la zone euro "se trouvent à un point crucial" mais qu'il espère "surmonter" les obstacles actuels. Un vote est prévu au Parlement mercredi soir pour élire le nouveau président de la République. Prokopis Pavlopoulos, le candidat conservateur du gouvernement va probablement l'emporter en rassemblant une majorité des 300 députés grecs grâce aux voix de la gauche Syriza, de la droite de Nouvelle-Démocratie, des rangs de laquelle il est issu, et du petit parti souverainiste des Grecs indépendants (Anel), partenaire de coalition de Syriza. - 'Incertitude'- Tiraillé entre sa volonté affichée de rester dans l'euro et ses engagements électoraux d'alléger l'austérité, Alexis Tsipras a précisé mardi devant son groupe parlementaire qu'il allait proposer au parlement jeudi une série de lois sociales pour desserrer l'étau de l'austérité. Depuis 2010, le memorandum fixe les conditions drastiques d'économie budgétaire imposées à la Grèce en échange d'un soutien financier international, rejetées par les Grecs lors des législatives de janvier qui ont porté Syriza au pouvoir. Alexis Tsipras a envoyé "un message à double lecture" mardi devant son groupe parlementaire, estime Philippe Waechter, analyste de Natixis Asset Management: d'une part, il a indiqué que "la Grèce n'acceptait pas les conditions et les ultimatums" et annoncé les mesures sociales qui seront présentées vendredi au parlement. D'autre part, il a assuré qu'Athènes "souhaitait la poursuite des négociations avec ses partenaires et non pas une rupture". "C'est finalement la Grèce qui a craqué", selon lui. "Si sa demande (d'extension, ndlr) est acceptée, elle permettra de passer l?échéance du 28 février sans anicroche", dit-il. Dans son discours devant son groupe parlementaire, Alexis Tsipras est contraint de s'adresser à la fois à la branche la plus gauchiste et la plus dure de son parti, et aux créanciers du pays, analyse-t-il. "Il lui faut donc montrer qu?il est allé jusqu?au bout dans la négociation tout en évitant la rupture, la sortie de la zone euro", dit-il. La Bourse d'Athènes pariait sur un accord avec la zone euro. L'indice général a terminé avec une hausse de plus de 1% contre des pertes importantes ces deux derniers jours.

