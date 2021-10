Un pervers sexuel activement recherché à Rouen

L'homme recherché fait subir des attouchements à des adolescentes aux abords des établissements scolaires de l'est de Rouen depuis plusieurs semaines déjà. L'individu est âgé d'une trentaine d'années et agit à visage découvert. Il a notamment agi auprès d'établissements scolaires du Mesnil-Esnard et de Franqueville-Saint-pierre.

Chaque fois son mode opératoire est similaire : il s'approche des jeunes filles âgées de 15 à 16 ans, leur touche les fesses avant de prendre la fuite. Lors de l'une de ces agressions, l'individu aurait également exhibé son sexe. Les forces de l'ordre surveillent de très près les deux établissements.