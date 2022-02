Découvrez le deuxième single "SO FAR GONE"de James BLUNT, extrait de l'album "Some Kind of Trouble"

Il s’agit d’un album délicieusement up-tempo et dénué de tout cynisme. “C’est un disque qui restitue l’était d’esprit du début des années 80. Dans les pays occidentaux on avait le sentiment que l’on pouvait faire n’importe quoi - il y a ce même optimisme que nous avions à l’adolescence,” explique James Blunt. ‘Some Kind of Trouble’ restitue vraiment cette sensation de liberté, d’enthousiasme et de naïveté de l’époque.”

Avec “Back to Bedlam”, son premier album, James Blunt a été catapulté parmi les stars de la scène internationale grâce à des tubes comme “You’re Beautiful”, “High” et “Goodbye My Lover”.

Fort d’une nouvelle série de succès - “1973”, ”Same Mistake” et “Carry You Home”, “All the Lost Souls” - son deuxième album sorti en 2007, entre directement au sommet des classements dans dix pays et se vend 5 millions d’exemplaires. Dans la foulée, James est couronné de récompenses, notamment deux Brit Awards, deux World Music Awards, deux MTV Video Music Awards et un MTV European Music Award, sans oublier cinq nominations aux Grammy Awards.

"So Far Gone", un très bon titre en nouveauté sur Tendance Ouest.