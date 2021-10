François Hollande condamne les profanations de Tracy-sur-Mer

François Hollande déclare qu'il s'agit "actes indignes" dont les auteurs devront être "rapidement identifiés et punis", selon un communiqué de l'Elysée mercredi.

"Le Président de la République condamne fermement les profanations des cimetières de Tracy-sur-Mer dans le Calvados et de Saint-Béat en Haute-Garonne où plusieurs crucifix et stèles ont été vandalisés. Ces actes indignes portent atteinte aux valeurs de notre République. Tout sera mis en oeuvre pour que leurs auteurs soient rapidement identifiés et punis"

Communiqué de l'Elysée