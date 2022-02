Coldplay dévoile les thèmes de son nouvel album

Le chanteur Chris Martin a confié à la radio BBC Radio 1 que les textes du disque portaient sur "l'amour, la dépendance, les troubles psychologiques et le fait de travailler avec quelqu'un que vous n'aimez pas", précisant que cet album serait ainsi "un compte-rendu à peine voilé de ce qui se passe au sein du groupe".

La formation, qui prépare un nouvel album pour le printemps 2011, sera présente dans plusieurs festivals cet été dont Rock am Ring et au Rock im Park en Allemagne. Ce cinquième disque de Coldplay sera produit par Brian Eno et Markus Dravs.

Rappelons que le dernier album studio du groupe Coldplay est sorti en 2008 sous le titre "Viva La Vida or Death and All His Friends" et avait rencontré à l'époque un grand succès.