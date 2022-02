Dakar 2011, la fin du rallye pour David Deslandes

Le coutancais David Deslandes s'est engagé sur le Dakar 2011 sur invitation du préparateur normand André Dessoude.

Son objectif était de terminer cette première participation, malheureusement le champion de rallye cross français a rencontré quelques problèmes lors de la 7ème étape dimanche dernier, entre la casse, un problème d'orientation et une nuit dans le désert, Frédérique son épouse revient sur cet abandon.

Aujourd'hui : Copiapo/ Chilechito – Liaison 686 kms / Spéciale 176 kms

Une très longue liaison pour franchir à nouveau la Cordillère des Andes et revenir en Argentine. Une nouvelle et pas des moindres difficultés : Les dunes blanches de Fiambala. Ce sont ces dunes, qui ont été fatales l’année passée à plus de 30% des concurrents…Inquiétudes…