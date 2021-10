Paris (AFP). Dégradations dans un cimetière du Calvados, dégoût et indignation de Valls

Des dégradations ont été découvertes mardi soir dans le cimetière d'un village du Calvados, à Tracy-sur-Mer, suscitant le "dégoût" et "l'indignation" de Manuel Valls, deux jours après la profanation de 250 tombes dans le cimetière juif de Sarre-Union (Bas-Rhin). "Sentiment de dégoût et d'indignation face aux dégradations commises dans le cimetière de Tracy-sur-Mer.#Assez!", a écrit le Premier ministre sur son compte Twitter. Un peu plus tôt, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, avait annoncé des "dégradations" dans le cimetière de ce village de 350 habitants situé sur le littoral normand. "Plusieurs dizaines de crucifix ont été déplacés, certains d?entre eux retournés et plantés dans le sol", affirme le ministre dans un communiqué. Les dégradations ont été constatées mardi soir par la gendarmerie. "Tout sera mis en oeuvre pour identifier, interpeller et déférer à la justice les auteurs de ces actes révoltants qui bafouent nos valeurs et le respect qui scellent notre vivre ensemble", a promis M. Cazeneuve. La brigade de recherches de Bayeux est chargée de l'enquête et "les techniciens en identification criminelle du groupement de gendarmerie du Calvados procéderont aux constatations dès demain matin", a-t-il précisé. - 'Profaner, c'est souiller la République' - Cet acte de vandalisme intervient deux jours après la découverte de la profanation de 250 tombes dans le cimetière juif de Sarre-Union, dans le Bas-Rhin. Cinq profanateurs présumés, des adolescents mineurs, âgés de 15 à 17 ans, originaires de la région et sans antécédents judiciaires, sont depuis lundi en garde à vue. Ils se défendent de tout antisémitisme. Le parquet de Saverne devrait s'exprimer mercredi en fin d'après-midi sur les suites de la procédure. Cette profanation a suscité émotion et indignation, au lendemain des attentats de Copenhague et un mois après ceux de Paris, qui avaient fait 17 morts dont quatre lors d'une prise d'otages dans une supérette juive. "Profaner, c'est insulter toutes les religions et souiller la République", a déclaré mardi François Hollande lors d'une cérémonie de recueillement au cimetière juif de Sarre-Union. "On peut chercher toutes les explications, il en faut, mais il faut aussi des réponses, et la fermeté est dans ces circonstances la seule réponse. () Quiconque se rendra coupable d'actes antisémites ou racistes sera inlassablement recherché, interpellé et condamné", a promis le président de la République.

