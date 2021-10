Sortir dans la Manche : jeudi 19 février

Le 10ème salon des étalons de sport se tient ce week-end au pôle hippique de Saint-Lô. Et pour l'occasion, une nouveauté sera à découvrir samedi soir. Tout le salon est gratuit. Retrouvez le programme sur polehippiquestlo.fr.

Si vous souhaitez vous initier à la marche nordique, L’Association Gymnastique Volontaire de la Hague vous le propose avec un rendez-vous sur le parking de la maison familiale et rurale ce samedi à partir de 14h00. C'est accessible à tous à partir de 10 ans, prévoyez des chaussures de marche à tige basse ou des baskets et une petite bouteille d'eau. Pour vous inscrire envoyez un mail à brigitte.baratin@orange.fr

Et puis à l'occasion du 10ème anniversaire du centre aquatique du pays Saint-Lois inscrivez vos enfants au Triathlon découverte ce samedi à partir de 10h30. Le but c'est d’enchaîner natation, VTT et course à pied. Le port du casque est obligatoire, pour les inscriptions contactez Ludovic Pavnard par mail : pavman@live.fr