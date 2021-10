Alix Delaporte et Grégory Gadebois : un casting d’honneur pour l’Omnia

C’est une belle surprise que nous a réservé mardi soir l’Omnia. Alors que la venue de la réalisatrice était annoncée pour la présentation en avant-première de son film Dernier coup de marteau, les spectateurs ont eu le plaisir d’accueillir également l’acteur fétiche d’Alix delaporte, le talentueux Grégory Gadebois, membre de la comédie française. Natif de Gruchet-le-Valasse, il revient sur ses terres d’origine pour présenter ce deuxième long-métrage de la réalisatrice. C’est avec une grande humilité, une surprenante réserve, et beaucoup de naturel que l’acteur à pris la parole après la séance faisant quelques traits d’humour plaisants.

Après Angèle et Tony, improbable histoire d’amour entre un marin-pêcheur et son employée tournée en Normandie, la réalisatrice choisit de placer cette fois son intrigue sous le soleil de la Camargue. C’est dans une caravane sur la plage que vivent Victor et Nadia, un fils et sa mère malade du cancer. Le fils, part à la recherche de son père, brillant chef d’orchestre, partagé entre son besoin de liberté et son désir d’assumer une paternité qu’il n’a pas souhaité : un personnage à la fois bourru et pudique interprété par Grégory Gadebois.

L'amour filial en question

« J’avais déjà commencé à écrire ce scénario avant Angèle et Tony», précise la réalisatrice. Après le couple amoureux dans Angèle et Tony, la réalisatrice se penche cette fois sur l’amour filial. Tourné de manière intimiste, le film révèle des personnages complexes, tout en contraste : «J’aime les personnages dont Alix veut parler et la manière dont elle en parle», confie l’acteur, alors que la réalisatrice salue la qualité de son jeu «il a appris pour ce rôle quelques rudiments de musique, puisqu’il fallait qu’il puisse diriger un orchestre et que cela fusse crédible. Mais le vrai sujet est sa paternité, il a la capacité naturelle de concentrer son jeu sur l’essentiel». Grégory Gadebois avoue cependant, malgré ses efforts, ne pas être sensible à la musique classique «dans le film je recommande à mon fils de composer des images mentales en se laissant porter par la musique, mais j’en suis moi-même incapable», s’amuse t-il.

Quant à Romain Paul, l’enfant qui tient le rôle titre, recruté par la directrice de casting dans le sud, il surprend par sa grande maturité d’acteur. «Nous l’avons remarqué, explique Alix, car il avait cette capacité surprenante pour un enfant de son âge à poser des silences. Son jeu est naturel et d’une grande justesse». Dans ce deuxième long-métrage, Alix Delaporte, révèle la beauté et les tourments des âmes dans un film écrit avec délicatesse et interprété avec finesse par des acteurs de talent.

Pratique. Dernier coup de marteau. Sortie le 11 mars. Omnia république à Rouen. Tarifs 4 à 8,5€. Tél. 02 35 07 82 70