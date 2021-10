Historial : La vérité nue sur Jeanne d’arc

Installé au cœur de l’archevêché, sur les lieux du jugement de Jeanne d’Arc, ce nouveau lieu de visite propose de redécouvrir les différentes étapes de la vie de la sainte sous un angle historique grâce aux études menées par des historiens spécialisés mais évoque aussi les légendes et les mythes qui ont parsemé l’histoire de l’héroïne.

Grâce à une scénographie à la fois ludique et didactique réalisée par l’agence Farrel, le spectateur est aux premières loges, guidé par Juvénal, principal acteur de la défense de Jeanne d’Arc lors de son procès de réhabilitation en 1456. La visite, qui dure environ 1h15, nous mène de la crypte romane, aux combles de l’archevêché dans un parcours chronologique.

Un bâtiment classé monument historique

«Ce n’est pas un musée au sens propre, souligne Frédéric Sanchez, président de la métropole Rouen Normandie, car il y a peu d’objets présentés hormis ceux qui nous ont été prêtés par le Musée National de L’Education, le Musée des Beaux-Arts de Rouen, le Musée des Antiquités et le Musée de l’armée. Le but est surtout de faire revivre les lieux par des jeux de mise en scène et d’infographie».

Le bâtiment, classé monument historique, a donc été restauré et adapté pour recevoir cette scénographie : «il s’agit de mettre en miroir l’architecture et l’histoire du lieu à travers ce spectacle, d’établir un dialogue. L’architecture existante est exploitée au maximum», explique Mélinée Kambilo, chef de projet sur la scénographie.

Comprendre l'histoire de Jeanne

Dans une première, salle notre guide numérique s’attache d’abord à replacer dans le contexte historique la mission de Jeanne d’arc. Cette mise au point permet ainsi à tous, quelles que soient leurs connaissances, de comprendre les tenants et les aboutissants de l’histoire de Jeanne. Misant sur la clarté des propos et l’accessibilité du texte, grâce à des supports inventifs et modernes, cette mise en scène s’adresse en effet à tout type de public. «Chaque pièce évoque un moment fort de l’histoire de Jeanne, ajoute Mélinée Kambilo, sa rencontre avec Charles VII, son arrestation, son jugement, sa condamnation puis son procès de réhabilitation et le spectateur est placé au centre du processus, il en est le premier témoin».

Grâce à une riche iconographie, un mélange de prises de vue réelles et d’image de synthèse, il se retrouve par exemple plongé lui-même au cœur des flammes dans la salle du jugement. Après cette visite scénographiée, trois autres salles sont en libre accès. Il s’agit de la «mythothèque» telle que l’a nommée Frédéric Sanchez : «On y découvre les mythes liées à l’histoire de la sainte». Depuis la tour de guet on appréciera aussi un beau point de vue sur la rue Saint-Romain, rue dont les pavés furent jadis foulés par une femme dont le nom resterait à jamais lié au destin de la France.

Ouverture le 21 mars. Historial Jeanne d’Arc, rue Saint-Romain. Du mardi au dimanche 9h45-19h45. Tarifs 6,5 à 9,5€. www.historial-jeannedarc.fr