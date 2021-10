Paris (France) (AFP). Ligue des champions: deux nuls pour commencer

Les deux premiers 8e de finale aller de la Ligue des champions, mardi, ont accouché de deux matches nuls: 1-1 entre le PSG et Chelsea à Paris et 0-0 entre le Shakhtar Donetsk et Bayern Munich à Lviv, en Ukraine. Si tout reste ouvert pour le retour le 11 mars, Chelsea, tombeur du PSG la saison dernière en quarts (défaite 3-1 à Paris et victoire 2-0 à Londres) et le Bayern ont effectué un pas vers les quarts de finale. Au Parc des Princes, Chelsea a été d'un cruel réalisme (un tir cadré, un but) pour les Parisiens qui se sont créés, eux, un grand nombre d'occasions, de quoi leur donner l'espoir pour un résultat positif à Stamford Bridge. A Lviv, où recevait Donetsk en raison de la guerre dans l'est de l'Ukraine, le Bayern a monopolisé le ballon mais n'a pas pu tromper la vigilance du gardien local. Les doubles champions d'Allemagne en titre ont ensuite cherché à ne pas prendre de but après l'exclusion de Xabi Alonso pour deux cartons jaunes (65e). L'Espagnol a fêté de la pire des manières son 100e match en Ligue des Champions. Mercredi, le Real Madrid, tenant du trophée, se rend sur le terrain de Schalke 04 alors que le FC Porto se déplacera à Bâle. Les quatre derniers 8e de finale auront lieu mardi 24 et mercredi 25 de la semaine prochaine. 8e de finale aller: Paris SG (FRA) - Chelsea (ENG) 1 - 1 Buts: Paris SG: Cavani (54) Chelsea: Ivanovic (36) Shakhtar Donetsk (UKR) - Bayern Munich (GER) 0 - 0 Mercredi (20h45) Schalke (GER) - Real Madrid (ESP) Bâle (SUI) - Porto (POR) Mardi 24 février (20h45)

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire