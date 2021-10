Les candidats devaient déposer leur candidature avant 16h00, le lundi 16 février. beaucoup ont attendu les derniers jours avant la cloture pour signifier en préfecture leur présence au élections cantonales... version élections départementales.

Pour la première fois, l'ensemble de l'assemblée départementale sera renouvelée et respectera une parité homme-femme parfaite. Et pour cause, les candidats doivent se présenter en binôme : un homme, une femme. Les deux membres du binome siègeront.

