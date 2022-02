Soldes jusqu'à -90%

Pour attirer un maximum d'internautes, les sites marchands prévoient d'ores et déjà jusqu'à 90% de remise sur des centaines d'articles d'habillement et d'accessoires. Les particuliers pourront également profiter des soldes en ligne 7 jours sur 7 et 24h sur 24h avec la possibilité d'échanger les produits achetés ou d'être remboursé

A titre d'exemple, le site Brandalley.fr annonce jusqu'à 50% de réduction sur les collections actuelles et jusqu'à 90% sur des articles issus de collections passées, alors que La Redoute et Daxon, marques du groupe Redcats, prévoient jusqu'à 70% de remise dès le premier jour des soldes.

Les grands magasins ne sont pas en reste puisque les boutiques en ligne des Galeries Lafayette et du BHV misent sur des réductions allant jusqu'à 50% sur l'ensemble des collections de marques.

Côté visiteurs, les sites marchands s'attendent également à recevoir une affluence nombreuse et de commandes dès les premiers jours des soldes. Ainsi, Brandalley prévoit 1,5 million de visiteurs uniques dès le 12 janvier, alors que La Redoute attend plus de 100 commandes par minute au cours de la même journée.