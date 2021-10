Dernier jour en direct du carnaval de Granville 2015

Depuis le vendredi 13 février, la cité balnéaire de la côte ouest de la Manche vit au rythme de son carnaval historique. Avec plus de 40 chars, sa grande cavalcade du dimanche 15 février a une fois encore conquis le public. Près de 60 000 personnes ont envahi les rues de la ville. Pour la première fois, elle était retransmise et commentée en direct et en vidéo sur tendanceouest.com

La nuit des intrigues

Ce mardi-gras est traditionnellement le dernier jour de fête. Les chars ressortent une dernière fois des hangars, le roi est jugé et brulé, les carnavaliers noient leur tristesse dans une marée de 7 tonnes de confettis et les intrigues débutent pour une nuit très longue.

Tweets sur #carnaval #tendanceouest