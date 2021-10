Cinq soldats ukrainiens ont été tués et quatorze blessés dans les combats dans l'est rebelle prorusse de l'Ukraine où un nouveau cessez-le-feu est entré en vigueur avec difficulté, a annoncé mardi à l'AFP un porte-parole militaire. "La plupart sont morts autour de Debaltseve", le point le plus chaud de la ligne du front, a ajouté le porte-parole Vladislav Seleznev.

