Vos sorties concert et club du week-end

Votre soirée concert

Au Zénith de Rouen découvrez, à partir de 20h30, le nouveau spectacle de Véronique Sanson. Elle vous emmène dans les années américaines.Trois albums sont à l’honneur, dont « Le Maudit » que Véronique a produit elle-même et enregistré aux Etats-Unis avec les plus grands musiciens de la pop américaine de l'époque. Le prix des billets démarre à 44 euros.

Dans vos clubs

Le Plan B et toute son équipe vous invite à la soirée «Klubb Of reggeaton Acte 4 by DJ Krazzy ».Résident du plus grand dancefloor portugais de la région parisienne, Le Sète, il revient pour la soirée Latino à Males dans l'Orne, il a déjà fait les premières parties de Far East Movement, Chris Brown, Lucenzo ou encore Keen V et Lylloo.

Benjamin des « Anges de la Téléréalité 5 » fête son anniversaire avec vous au Koncept à Lessay avec séance photos et dédicaces.

Au casino de Cherbourg, l'Amirauté annonce le retour de DJ Serom pour accompagner DJ Mike dans l'étape du « My Serom Winter Tour » avec de nombreux cadeaux à gagner pour l'occasion.

A l'Aston Club route de Brix c'est le « Manix Party Tour » avec ambiance de folie grâce à DJ Manix aux platines et ses avalanches de cadeaux très chauds...

Enfin à l'Apocalypse New à Hambye ce sont les annniversaires du mois by Lady Style. L'entrée est gratuite de 22h30 à 23h30.