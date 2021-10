Des surprises et des stars dans The Voice saison 4

Le plateau de l'émission The Voice, chaque samedi soir sur TF1, va se transformer en ring de boxe pour le début des battles entre les 16 candidats de chaque équipe.

Comme lors de la saison dernière, les coachs pourront "voler" un talent qui ne sera sélectionné par son propre coach, en trouvant les meilleurs arguments.

Cette année les coachs feront appel à des artistes pour aider les talents à évoluer, l'occasion de retrouver Louis Bertignac et Garou et de découvrir Julien Doré et Fanny Ardant dans The Voice saison 4.

Les battles débutent le 28 février sur TF1.