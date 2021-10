Utah Beach : un mémorial pour l'inventeur des barges du D-Day

Plus de 20.000 barges LCPV (Landing Craft Vehicle Personnel) ont débarqué des hommes et du matériel sur les plages de Normandie, dès le 6 juin 1944, début de l'opération Overlord, qui conduira à la victoire des Alliés. Un tournant de la seconde guerre mondiale rendu possible grâce à l'ingéniosité d'Andrew Jackson Higgins, l'inventeur de ces barges.

C'est pour lui rendre hommage que sera inaugurée le 6 juin 2015 une réplique parfaite de ces barges, ainsi que trois statues de bronze de soldats, sur la plage d'Utah Beach, à Sainte-Marie-du-Mont. Un mémorial inspiré par le monument qui existe déjà dans la ville américaine de Colombus, ville natale d'Andrew Jackson Higgins. C'est d'ailleurs la chambre de commerce de Colombus et le député du Nebraska Jeff Fortenberry qui portent ce projet.

"Higgins a gagné la guerre pour nous"

"C'est très émouvant de reproduire ce mémorial à Utah Beach, là où les habitants ont connu la réalité de la guerre et savent qu'il ne faut jamais oublier" a expliqué le "Congressman" Jeff Fortenberry, en visite ce lundi 16 février dans la Manche. "Le choix du site est important, mais aussi l'année puisqu'en plus d'être le 71e anniversaire du Débarquement ce sont aussi les 70 ans de la fin de la guerre". Sans oublier de citer le Général Eisenhower : "Andrew Higgins a gagné la guerre pour nous"

Jeff Fortenberry - traduction Eric Beaty Impossible de lire le son.

"C'est une chance extraordinaire de recevoir cette barge qui vient enrichir notre musée et prend place sur cette plage, la première où les Alliés ont débarqué, la plage de la réussite" note Henri Millet, le maire de Sainte-Marie-du-Mont :

Henri Millet Impossible de lire le son.

Un exemplaire à Carentan

La barge et les statues de bronze sont en cours de réalisation dans une entreprise du Nebraska, spécialisée dans les matériaux agricoles. L'oeuvre a été dessinée grâce à des croquis originaux d'Higgins, transmis par sa fille. Entièrement financée par une fondation américaine, elle pourrait être installée dans le prolongement de la brèche, à l'entrée d'Utah Beach.

Il reste aujourd'hui très peu de barges LCVP en fonctionnement dans le monde. Une association normande, Challenge LCVP - Higgins Boat, a cependant restauré un exemplaire, qui sera visible à Carentan, du 4 au 7 juin 2015.