Marseille (AFP). Tirs de Kalachnikov à Marseille: deux interpellations dimanche en Seine-Saint-Denis

Deux jeunes hommes soupçonnés d'être impliqués dans les tirs à la Kalachnikov survenus lundi 9 février à Marseille quelques heures avant une visite de Manuel Valls ont été interpellés dimanche à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), a-t-on appris lundi de source policière. Ces deux hommes doivent être transférés lundi après-midi à Marseille, a-t-on ajouté, confirmant une information de La Provence. Appelés par des riverains pour des coups de Kalachnikov tirés en l'air, des policiers avaient été pris pour cible le 9 février dans la cité sensible de la Castellane, lieu emblématique des quartiers nord, connu pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Ces tirs - qui n'avaient fait aucune victime - étaient intervenus quelques heures avant la visite du Premier ministre Manuel Valls venu présenter des résultats "encourageants" dans la lutte contre la délinquance et qui avait qualifié ces tirs d'"inacceptables". Peu après ces tirs, les policiers avaient retrouvé sept Kalachnikov et plusieurs kilos de cannabis dans un appartement, dont les quatre occupants avaient été placés en garde à vue avant d'être relâchés sans que des charges ne soient retenues contre eux. A proximité de ce logement, les policiers avaient également découvert "une BMW faussement immatriculée", dans laquelle se trouvaient "deux fusils à pompe, 400 cartouches de gros calibre et un gilet pare-balles", selon une source policière.

