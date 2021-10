Le Havre : à la suite d'une agression, il se réfugie dans un local à poubelles

Ce lundi 16 février, Police Secours est requise en pleine nuit pour se rendre avenue du 8 mai 1945 au Havre pour un homme qui s'est réfugié dans un local à poubelles. Les pompiers sont également dépêchés sur les lieux et pratiquent des soins à la victime, née en 1990 et demeurant au Havre, qui souffre de lacérations au visage et à la poitrine et d'une machoire fracturée.

L'individu a été transporté au centre hospitalier Monod. Son pronostic vital est réservé. La brigade criminelle de la sûreté urbaine du Havre a repris l'enquête.