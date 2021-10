Cure de jouvence en vue au centre-commercial d'Hérouville

Mieux vaut ne pas rentrer pas la porte 5 du centre commercial Saint-Clair à Hérouville. Celle qui est proposée aux visiteurs venant du néo-centre-ville. Les enseignes manquent à l'appel quand les cases vides se succèdent, même si la galerie reprend des couleurs après quelques pas. L'heure est à la transition pour ce site qui a ouvert ses portes en 1976 et dont la principale rénovation remonte à il y a 15 ans. Vendredi 6 février, la direction du centre a présenté aux commerçants les grandes lignes des travaux qui débuteront cet été. Six mois de chantier doivent redonner un nouvel élan à un centre "idéalement placé", selon une commerçante. "Nous bénéficions d'une clientèle relativement importante, le centre-ville d'Hérouville étant relativement petit pour une ville de cette taille, sans oublier tous nos clients qui pour regagner leur logement plus au nord, passent par chez nous."

Travaux attendus



Chaque année, 5,6 millions de visiteurs fréquent ce centre de 72 boutiques. Une donnée qui fait de ce pôle commercial, le deuxième le plus fréquenté de l'agglomération caennaise. "Nous attendons avec impatience ces travaux, la fréquentation de notre magasin étant en baisse", souligne une autre commerçante. L'avènement du retail park Val Saint-Clair de l'autre côté du boulevard du Val en octobre 2012 et géré par la société Klépierre, a entraîné le transfert de quelques "moteurs" comme Aubert, Orchestra et Casa. "Ces travaux représentent un enjeu très important", estime Delphine Moutier, directrice du centre pour la société Carmila. Les entrées doivent être remodelées, et la façade bénéficiera d'un lifting. Sol, éclairage et plafonds seront rénovés.