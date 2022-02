Le conseil général de la Manche lance sa marque

NewNormandie, WestNormandie, EdenNormandie devrait maintenant incarner la Manche.

L’objectif affiché est de renforcer l’image de la Manche, sa place en Normandie et l’attractivité du territoire, auprès des Manchois mais aussi bien au-delà.

La démarche est de sensibiliser les acteurs institutionnels et privés, "créer une synergie autour de l’innovation, l’excellence, l’authenticité, le bien-être et le partage : valeurs communes au territoire et à ses habitants".

Le conseil general de la Manche précise qu'Il ne s’agit pas d’un nouveau logo du conseil général, car "il s’applique au-delà de l’institution aux secteurs économiques, culturels, touristiques ou numériques…".

il y a quelques jours sur tendanceouest.com (à propos de la vidéo "buzz" du CG50) nous écrivions que le conseil général de la Manche se lançait dans le marketing... sans savoir que cela irait jusque là !

Découvrez l'ensemble de l'argumentaire et de la charte graphique en téléchargeant le document pdf ci-dessous :