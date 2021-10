Rome (AFP). Douze canots secourent 2.000 immigrés entre Lampedusa et la Libye

Une vaste opération était en cours dimanche entre les côtes libyennes et l'île italienne de Lampedusa pour recueillir des clandestins à bord de douze canots, a-t-on appris auprès des gardes-côtes et des médias, évoquant jusqu'à 2.000 immigrés sur ces bateaux. D'autres sources avancent une évaluation moindre, de 1.200 à 1.300 personnes. Les gardes-côtes ont déjà réussi depuis la matinée à secourir des centaines d'immigrés à bord de huit de ces bateaux, et quatre autres sauvetages étaient toujours en cours en fin de journée. Un avion ATR42, quatre vedettes des gardes-côtes, deux remorqueurs, un patrouilleur de la Garde des finances et un autre de la Marine militaire participent à cette vaste opération. Un incident "alarmant" s'est produit près de la côte libyenne : une vedette des gardes-côtes italiens, qui secourait dans l'après-midi un de ces canots, a été approchée par une vedette rapide venue de la côte. Quatre hommes armés de kalachnikovs ont contraint sous la menace les secouristes italiens à leur abandonner le bateau vidé de ses occupants, a indiqué le ministère des Transports dans un communiqué. Les sauvetages se poursuivaient dans des conditions météorologiques relativement favorables. Vendredi, environ 600 immigrants à bord de six canots pneumatiques avaient déjà été secourus à 50 milles des côtes libyennes par des navires marchands et un bateau des gardes-côtes italiens. Quelque 330 migrants d'Afrique sub-saharienne partis le 7 février d'une plage proche de Tripoli avaient disparu ou étaient morts de froid en tentant de gagner l'Italie dans de très mauvaises conditions atmosphériques. Les survivants ont raconté que les passeurs les menaçaient avec des pistolets pour les obliger à embarquer. Le chaos croissant en Libye provoque une augmentation des départs de clandestins, hommes, femmes, enfants, mineurs non accompagnés, venus souvent en Libye depuis l'Erythrée et l'Afrique sub-saharienne, dans l'espoir de trouver paix et sécurité en Europe.

