Berlin (AFP). Allemagne: le jeune parti anti-euro fait son entrée au parlement régional de Hambourg

Le jeune parti anti-euro allemand Alternative für Deutschland (AfD) a fait son entrée au parlement régional de Hambourg (nord) dimanche, une première dans un Land de l'Ouest, selon une première projection diffusée par la télévision publique. L'AfD, qui milite pour la dissolution de la monnaie unique européenne et tient une ligne dure sur l'immigration, était crédité de 5,5% des voix à l'élection régionale de la ville-Etat de Hambourg, selon la chaîne ZDF, confirmant son ancrage dans le paysage politique allemand, après être entré l'an dernier dans trois parlements régionaux de l'est du pays (Brandebourg, Thuringe et Saxe).

