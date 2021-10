Copenhague (AFP). Copenhague: tirs contre un batîment abritant un débat avec l'auteur des caricatures de Mahomet

Des dizaines de coups de feu ont été tirés samedi après-midi à Copenhague contre un bâtiment qui accueillait un débat sur l'islamisme et la liberté d'expression auquel participaient l'auteur des caricatures de Mahomet et l'ambassadeur de France, blessant trois policiers qui tentaient de protéger les lieux. "Ils nous tiré dessus de l'extérieur. C'était la même intention que Charlie Hebdo sauf qu'ils n'ont pas réussi à entrer", a déclaré à l'AFP l'ambassadeur François Zimeray, joint alors qu'il se trouvait encore sur les lieux. Trois policiers ont été blessés dans la rue en tentant de protéger les lieux, ont indiqué les médias danois, citant des témoins de la scène. "Intuitivement je dirais qu'il y a eu au moins 50 coups de feu, et les policiers ici nous disent 200. Des balles sont passées à travers les portes et tout le monde s'est jeté à terre", a-t-il raconté. "On a réussi à s'enfuir de la pièce, et là on reste à l'intérieur car c'est encore critique. Les assaillants n'ont pas été attrapés, ils peuvent très bien être encore dans le quartier", a expliqué M. Zimeray peu après 16H00 GMT. "Il y avait plusieurs dizaines de personnes" dans la salle, a écrit sur Twitter une militante de Femen qui assistait au débat, Inna Shevchenko. Contactés par l'AFP, la police de Copenhague et les services de renseignement (PET) se sont refusés à tout commentaire. Lars Vilks, artiste suédois, est connu pour avoir publié en 2007 des caricatures ridiculisant le prophète Mahomet. Il vit sous protection policière depuis.

