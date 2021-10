Paris (AFP). Christine and the Queens sacrée reine aux Victoires de la musique

Christine and the Queens a été sacrée reine de la chanson française vendredi lors des 30e Victoires de la musique avec deux premières récompenses, dont celle de l'artiste féminine de l'année. La chanteuse de 26 ans avait crevé l'écran l'an dernier lors de la précédente édition des Victoires avec son look androgyne et sa pop électro chantée en français et en anglais. Mais elle était repartie bredouille. Revenue en grande favorite cette année avec cinq nominations, Christine and the Queens a cette fois été sacrée dans la catégorie reine d'artiste féminine, succédant à Vanessa Paradis. Elle reçoit aussi la Victoire du vidéo-clip en attendant d'éventuelles d'autres récompenses dans les trois autres catégories (connues plus tard dans la soirée) où elle est nommée: album de chansons, chanson originale et spectacle musical. "Il y a un an j'étais ici comme un petit enfant, déguisée en victoire de la musique", a déclaré la chanteuse visiblement émue, en référence au costume doré qu'elle portait ce soir là. "Je voudrais remercier Christine le personnage que j'ai créé pour aller un tout petit mieux (), pour être mal polie, pour être une rough lady (). Christine vous appartient", a ajouté la jeune femme sous les applaudissements du public. The Do, qui était également en lice pour la catégorie artiste féminine, se rattrape brillamment avec la Victoire de l'album rock pour son troisième disque, "Shake, Shook, Shaken". Révélé en 2008 avec un tube, "On My Shoulders", le duo composé Dan Lévy et Olivia B. Merilahti, dont les initiales forment le nom du groupe, s'est fait plaisir dans cet album au chansons directes et furieusement dansantes. Les Victoires célébraient vendredi soir leurs 30 ans, l'occasion de se souvenir en images des évolutions d'une cérémonie parfois décriée pour sa longueur ou certains choix de lauréats, mais qui reste pour certains artistes l'une des rares occasions de passer à la télévision. Pas de "victoire des victoires" comme pour le 20e anniversaire en 2005 mais des rétrospectives par genres musicaux conclues par un live, à l'image de celui offert par un David Guetta rayonnant, pour l'électro. Devaient suivre Rachid Taha pour la séquence musiques du monde, IAM pour les musiques urbaines et Jean-Louis Aubert pour le rock. - une vitrine pour les révélations - Ce sont les vieux complices Alain Souchon et Laurent Voulzy qui ont donné le coup d'envoi de la soirée avec une longue version de l'hymne "Rockollection", avec le renfort de Raphaël, Julien Doré et Brigitte. Les deux amis de 40 ans, qui ont livré à l'automne leur premier album en duo, sont nommés à deux reprises (album de chansons et chanson originale). Stromae, star de l'édition 2014 avec trois Victoires et encore nommé cette année dans la catégorie spectacle, a également réjoui les spectateurs du Zénith et les téléspectateurs de France 2 avec une belle version de Carmen, vêtu d'un chapeau melon, costume-bermuda gris assorti à de grandes chaussettes de même couleur. Parmi les autres nommés de la soirée figure Johnny Hallyday (71 ans), en lice pour une 10e Victoire de la musique qui le rapprocherait un peu plus de recordman en la matière, Alain Bashung (12 récompenses). Ses deux rivaux sont Calogero et Julien Doré. Le globe-trotteur David Guetta (album de musiques électroniques), l'inusable Jean-Louis Aubert (pour son spectacle avec les poèmes de Michel Houellebecq mis en musique) sont aussi candidats aux côtés de Soprano, Akhenaton, Black M, Yelle ou Shaka Ponk. Seuls grands absents sur la photo de famille: Kendji Girac, chanteur à la mode avec 600.000 exemplaires écoulés de son premier album "gipsy pop" mais non retenu dans les nominations finales, ainsi que Fauve, groupe phénomène sur scène qui refuse de postuler aux Victoires. Aux côtés des grands noms de la chanson, les Victoires restent une belle vitrine pour la nouvelle scène française. Vingt prestations live sont en effet au programme lors d'une cérémonie de plus de trois heures, dont celles des six nommés dans les catégories révélations.

